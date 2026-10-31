Atakan ve Selen Özyurt Bebeklerine Kavuştu! İşte Kızlarına Verdikleri İsim

Kafalar ekibinden Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt ikinci kez anne baba oldu. Çift kızlarına Latife Vera adını verdi, hastane pozları sosyal medyada.

Atakan ve Selen Özyurt Bebeklerine Kavuştu! İşte Kızlarına Verdikleri İsim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 17:13

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk oğulları Aren Ata'yı 2024 yılında kucaklarına alan mutlu çift bu kez kız bebeklerinin dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü. Magazin dünyasının gürültüsünden uzak sakin yaşamlarıyla takdir toplayan çiftin müjdeli haberi duyurmasıyla birlikte tebrik mesajları ardı ardına geldi.

2022'de Başlayan Mutluluk Masalı

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Atakan Özyurt 2022 yılında Selen Kaldırım ile nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

Hastaneden İlk Aile Pozu

Minik bebeklerinin heyecanını sevenleriyle paylaşan Atakan ve Selen Özyurt çifti hastane odasından çekilen neşeli kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni doğan kızlarının yanı sıra ağabey Aren Ata'nın da yer aldığı bu özel fotoğrafa duygusal bir not düşen ikili "Ailemize hoş geldin gülüm" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu aile pozu gündemin odak noktalarından biri oldu.

Minik Prensesin Adı Latife Vera

Çift yeni doğan kızlarına Latife Vera adını verdi. Klasik ve zarif tınısıyla dikkat çeken bu isim sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı. Özyurt ailesinin bu tatlı heyecanı sevenleri tarafından coşkuyla kutlandı.

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