Şarkıcı Nev'in Miras Tartışmalarına Ağabeyi Zeyyat Doğansoy’dan Sert Yanıt!

Türk rock müziğinin sevilen ve kendine has ses tonuyla geniş bir hayran kitlesi edinen ismi Nev (Nevzat Doğansoy) geçtiğimiz hafta 57 yaşında hayata veda ederek sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan başarılı sanatçının vefatının ardından magazin kulislerinde ve basında miras tartışmaları hızla gündeme geldi. Sanatçının ağabeyi Zeyyat Doğansoy hakkında ortaya atılan küslük, mal varlığı kaçırma ve acele veraset işlemleri iddiaları üzerine ağabey cephesinden avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapılarak tüm suçlamalar kesin bir dille reddedildi.

"Kardeşiyle Küs Olduğu ve Ziyaret Etmediği" İddialarına Yalanlama

Nev'in 2024 yılında hayatını kaybeden anneleri Tülin Doğansoy'un hastalık sürecinde ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arasının açıldığı iki kardeşin uzun süredir görüşmediği ve sanatçının rahatsızlık döneminde ağabeyini görmek istemediği yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Bununla da kalmayıp Zeyyat Doğansoy'un kardeşinin vefatının hemen ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği, otomobil, ev ve Bodrum'daki yazlık için acele bir şekilde veraset işlemleri başlattığı öne sürülmüştü. Ayrıca sanatçının özel gitar koleksiyonunun satışa çıkarılacağı yönündeki iddialar da hayranları arasında büyük tepki çekmişti.

Zeyyat Doğansoy'un Avukatından Yazılı Açıklama

Hakkında çıkan ağır iddialar karşısında sessizliğini bozan Zeyyat Doğansoy avukatı vasıtasıyla kamuoyuna resmi bir yazılı açıklama gönderdi. Aile içinde hiçbir zaman küslük, kırgınlık veya husumet bulunmadığını vurgulayan açıklamada merhum sanatçı Nev'in tüm rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi, yengesi, yeğenleri ve yakın sevenleriyle sürekli olarak bir arada olduğu ifade edildi.

Mirasa ve mal varlığı tespitine ilişkin iddialara da netlik kazandırılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başlatılan yasal süreçlerin şahsi mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan işlemler tamamen devletin ve resmi kurumların vefat sonrası zorunlu tuttuğu yasal prosedürlerden ibarettir."

Nev'in Hatırasına Saygı Duyulsun

Ailenin mahremiyetini zedeleyen merhum sanatçı Nev'in hatırasına ve anısına saygısızlık niteliği taşıyan gerçeğe aykırı haberlere karşı tüm yasal haklarının saklı tutulduğunu belirten avukat, kamuoyundan ve medya organlarından yalnızca aile tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.

Sanatçının ani ve üzücü vefatının ardından yaşanan bu miras ve aile içi iletişim iddiaları sevenleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.