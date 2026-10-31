Sakatlığı Atlatan Barış Murat Yağcı'dan Survivor Sinyali: O Paylaşım Kafaları Karıştırdı

Survivor geçmiş sezon yarışmacılarının hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ancak yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Yoğun idman temposunu gözler önüne seren ünlü ismin bu hamlesi akıllara hemen Survivor 2027 iddialarını getirdi.

Parmağındaki Ciddi Kırık Yüzünden Yarışmaya Veda Etmişti

Survivor 2026 sezonunda nefes kesen mücadelelere imza atan 35 yaşındaki Barış Murat Yağcı adada geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda hastanelik olmuştu. Yapılan detaylı kontrollerin ardından parmağında ciddi bir kırık olduğu tespit edilen Yağcı doktorların raporu doğrultusunda yarışmaya devam edememiş ve hayallerine erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada durumu duyurarak "Parmağında ciddi bir kırık olduğunu bilmiyorduk. Doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar kolunu alçıya almak zorunda kaldı. Doktorlarımız şu andaki durumu beklediğimizden kötü olarak açıkladı. Doktorlarımızın raporuna göre Barış Survivor'a maalesef devam edemeyecek" diyerek izleyicileri üzüntüye boğmuştu.

Sosyal Medyadan Paylaştığı İdman Videosu Kafaları Karıştırdı

Yarışma sonrası sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam eden ve adından sıkça söz ettiren Barış Murat Yağcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı ağır idman videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sakatlık sürecini tamamen geride bıraktığı anlaşılan ve formunu korumak için sıkı bir antrenman programına başlayan ünlü oyuncu ve eski yarışmacı kısa sürede takipçilerini hareket geçirdi.

Takipçileri Soru Yağmuruna Tuttu

Paylaştığı spor videolarının ardından hayranlarından binlerce mesaj alan Yağcı'nın gönderileri kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin bu yoğun hazırlık sürecini görünmeden "Survivor 2027 hazırlığı mı?", "Survivor 2027'ye katılacak mısın?" şeklindeki sorularla yorum yağmuruna tuttu.

Konuyla ilgili olarak henüz yapım ekibinden veya Acun Ilıcalı cephesinden resmi bir açıklama gelmezken; 1 Ocak 2027 tarihinde başlaması beklenen yeni sezonda Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken gibi eski şampiyonların kadroda yer alacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Barış Murat Yağcı'nın bu iddialı dönüş sinyali verip vermediği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.