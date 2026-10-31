Evrim Alasya ve Emre Kınay'dan Sahnede Gülme Krizi: O Anlar Sosyal Medyayı Salladı!

Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın kapalı gişe sahnelediği İki Bekar oyununda kahkaha krizi! Emre Kınay'ın gülmesini tutamadığı o anlar sosyal medyayı salladı.

Evrim Alasya ve Emre Kınay'dan Sahnede Gülme Krizi: O Anlar Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 17:30

Evrim Alasya ve Emre Kınay uzun yıllardır tiyatroda aynı sahneyi paylaşıyorlar. İki Bekar adlı oyuncu izleyici karşına geçen ikili performanslarıyla dikkat çekiyor. Sahnede yaşanan neşeli anlar izleyicileri de etkiliyor. 
 

İki Bekar ile Sahnedeler


Evrim Alasya ve Emre Kınay, Güneşin Kızları isimli televizyon dizisinde birlikte rol aldıktan sonra partner olarak gösterdikleri uyumu tiyatro sahnelerine taşımışlardı. Uzun süredir birlikte oynayan ikili, İki Bekar isimli komedi ağırlıklı oyunlarıyla dikkat çekiyor. Alasya ve Kınay, sahnedeki enerjileri ile salondakilere keyifli anlar yaşatıyor.

Emre Kınay Gülmesini Tutamadı


Oyunun en neşeli anlarından birinde Evrim Alasya rolüne kendisini o kadar kaptırdı ki ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Partnerinin o anki doğallığı ve yüksek enerjisi karşısında hazırlıksız yakalanan Emre Kınay ise kendini tutamayarak gülmeye başladı. Usta oyuncunun oyun sırasında istemsizce attığı bu kahkahalar salona yansıdı. İzleyici de Kınay'la birlikte gülmeye başladı.

 

İzleyici Kamerasıyla Kaydedildi

 

 

Alasya'nın performansı ve Kınay'ın kahkaha krizine girdiği o keyifli anlar karşılıksız kalmadı. Salonu dolduran tiyatroseverlerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak pek çok kullanıcı tarafından beğenildi.

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