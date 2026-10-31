Mert Demir Ne Uğradığını Şaşırdı: Sahneye Çıkan Erkek Hayranı Boynundan Öptü!

Mert Demir'in Yenikapı'daki 29 Ekim konserinde şoke eden anlar! Sahneye çıkan erkek hayranı ünlü şarkıcıyı boynundan öptü, Mert Demir şoke oldu.

Mert Demir Ne Uğradığını Şaşırdı: Sahneye Çıkan Erkek Hayranı Boynundan Öptü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 16:50

Türk pop müziğinin son döneme damga vuran, kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanan başarılı şarkıcı Mert Demir Cumhuriyet'in 103. yıl kutlamaları kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dev bir konsere imza attı. Binlerce müzikseverin akın ettiği gece coşku dolu anlara sahne olurken, konser sırasında yaşanan beklenmedik ve sarsıcı bir olay adeta geceye damgasını vurdu. Sahneye bir şekilde tırmanmayı başaran aşırı heyecanlı bir erkek hayran ünlü şarkıcıyı boynundan öpünce Mert Demir neye uğradığını şaşırarak bir süre şarkısına devam edemedi.

Yağmura Rağmen Sahneyi Terk Etmedi

Kötü hava koşullarına ve şiddetli yağmura aldırış etmeden Yenikapı'yı dolduran on binlerce hayranıyla buluşan Mert Demir sahnede sergilediği performansla büyük takdir topladı. Yağmur altında yaklaşık iki saat boyunca aralıksız performans sergileyen ve sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, konserin coşkusunu arttıran şu anlamlı sözlerle dinleyicilerine seslendi:

"Bu akşam asla arka tarafa gitmeyeceğim, hep beraber ıslanacağız. Yağmur bize engel olamaz."

Sanatçının bu enerjik ve samimi yaklaşımı meydanı dolduran kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken binlerce kişi şarkılara ve 10. Yıl Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye Fırlayıp Boynundan Öptü

Konserin ilerleyen dakikalarında, güvenlik bariyerlerini aşarak sahneye çıkmayı başaran erkek bir hayran, doğrudan Mert Demir'e yöneldi. Seyircilerin şaşkın bakışları ve büyük bir şok içerisinde izlediği anlarda, hayranı ünlü şarkıcıyı ani bir hamleyle boynundan öptü. Yaşanan bu beklenmedik ve sınır tanımayan hareket karşısında neye uğradığını şaşıran Mert Demir kısa süreliğine büyük bir şok yaşayarak şarkısına devam edemedi. Olayın ardından güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle sahneden uzaklaştırılan kişinin ardından sanatçı profesyonelliğini koruyarak konserine kaldığı yerden devam etti.

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