Teşkilat'ta Tansiyon Zirvede: Kurtbey Düşmanı Avlamak İçin Ormana İniyor

TRT 1’in milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dizisi pazar akşamı 191’inci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın güçlü oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural ve Murat Han ve Savaş Özdemir ve Ali Seçkiner Alıcı ve Selim Bayraktar ve Uğur Yücel yer alıyor.



191.Bölümde Neler Olacak?

Altay, Barlas’ı köşeye sıkıştırmıştır. Her ne kadar Altay, onun Öğretmen olduğuna emin olsa da Barlas oyunlarına devam etmektedir.

Yahya’nın Bahar’ı yanına alıp yaptığı hamle, Korkut ve Ulak arasındaki dengeleri değiştirir. Ulak için artık bu bir şahsi meseledir. Korkut hem Bahar’ı hem de Yahya’yı korumak istese de Ulak intikamın peşini bırakmaz.

Azra’nın getirdiği önemli istihbaratlar sonucunda Teşkilat, Haritacılar’a hiç olmadığı kadar yakındır. Çünkü Kurtbey, düşmanı avlamaya ormana inmiştir…