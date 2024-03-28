Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını şu sözlerle duyurdu: "Hayırlı olsun diyelim"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun (36), fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'la (28) yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Melis İşiten'den beş yıl önce boşanan ve bir çocuk babası olan Kaygılaroğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını şu sözlerle duyurdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2024 09:53

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, "Her şey yolunda. Arkadaşlarla karşılaştık, birlikte kahve içtik. 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunumuz devam ediyor. Ayrıca arkadaşlarımızla stand-up gösterilerimiz de var, onlar da sürüyor" şeklinde konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour, sekiz yaş büyük Uraz Kaygılaroğlu ile geçen ocak ayında bir köpek fotoğrafı paylaşmış ve bu paylaşım aşk dedikodularını beraberinde getirmişti.

Gazetecilerin "Hayırlı olsun" dileklerine Kaygılaroğlu, "Evet, teşekkür ederim. 'Hayırlı olsun' diyelim. Her şey güzel gidiyor, yolunda. Nasıl tanıştığımız gibi konulara girmeyelim, bunlar özel konular" şeklinde cevap vererek, aşk iddialarını doğrulamış oldu.

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