Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten’den Duygulandıran Ada Pozu

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten’in kızları Ada, yeni bir döneme adım attı. Minik Ada artık ortaokullu! Kızlarının okul hayatındaki bu önemli gününde Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten de bir araya gelerek onun heyecanına ortak oldu.

2014 yılında evlenen çift, 2016’da kızları Ada’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Beş yıl süren evliliklerini 2019’da noktalayan ikili, yollarını ayırsa da kızları söz konusu olduğunda her zaman aynı noktada buluşuyor.

Yıllar Önce Ayrıldılar Ama Ada İçin Bir Aradalar

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, boşanmalarının ardından da kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. İkili, Ada’nın hayatındaki önemli anlarda birbirlerine destek olmaya özen gösteriyor.

Bu kez de ortaokulun ilk gününde aynı heyecanı birlikte yaşadılar. Kızlarını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan eski eşler, Ada’nın yeni eğitim dönemine başlamasına birlikte eşlik etti.

Melis İşiten’den Tatlı Paylaşım

Melis İşiten ise bu özel günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kızının ortaokula başlamasının heyecanını yansıtan fotoğrafları yayınlayan İşiten, paylaşımına “Ortaokullu kızımız vardır” notunu düştü.

Bu kısa ama sevimli not, Ada’nın ne kadar büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Anne ve babasının yanında olduğu bu özel gün, aile için de unutulmaz anlardan biri oldu.

Yeni Bir Dönem Başladı

Ada’nın ortaokula başlamasıyla birlikte ailede yeni bir dönem de başlamış oldu. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten’in kızlarının bu önemli gününde yan yana gelmesi ise takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ada’nın bundan sonraki okul hayatında neler yaşayacağı şimdiden merak konusu.