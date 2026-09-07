Serhat Kılıç’a Son Veda! Babasının Gözyaşları Yürek Dağladı

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşanırken, gecenin en acı görüntüsü Kılıç’ın babasından geldi.

Oğlunun ardından büyük bir acı yaşayan baba, törene katılarak Serhat Kılıç’a son görevini yerine getirdi. Ancak yaşadığı üzüntü yüzünden okunuyordu. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, zaman zaman ayakta durmakta bile güçlük çekti.

Gözyaşları Törene Damga Vurdu

Serhat Kılıç’ın babasının o anki hali, törende bulunan herkesi derinden etkiledi. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba, uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

Salonda hüzünlü bir atmosfer hakimken, babasının yaşadığı büyük üzüntü törenin en yürek burkan anlarından biri oldu. Kılıç’ın yakınları ve dostları da bu zor gününde ailesini yalnız bırakmadı.

Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Ünlü oyuncu, İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Kılıç’ın ölümü, soruşturma kapsamında şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Oyuncunun ani vefatı, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntü yaratırken, ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Kesin Ölüm Nedeni Bekleniyor

Serhat Kılıç’ın ölüm nedeninin henüz kesinleşmediği belirtildi. Kesin nedenin belirlenmesi için otopsi işlemi yapılırken, sonuçların ardından olayın tüm ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Kılıç’ın sevenleri ise acı haberin ardından onu rol aldığı yapımlar ve güzel anılarıyla hatırlıyor. “Ezel”, “Seksenler” ve “Kuruluş Osman” gibi sevilen projelerde iz bırakan oyuncunun ardından düzenlenen törende, ailesinin yaşadığı acı bir kez daha gözler önüne serildi.