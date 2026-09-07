Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Ailesi, dostları ve sanat dünyasından isimler ünlü oyuncuya son kez veda etti.

Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 14:56

“Ezel”, “Seksenler” ve “Kuruluş Osman” gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç, hayatını kaybetmesiyle sanat dünyasını yasa boğdu. Kağıthane’deki evinde yaşamını yitiren başarılı oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Kılıç’ın sevenleri, ailesi, dostları ve sanat dünyasından çok sayıda isim bu zor günde bir araya geldi. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, oyuncunun meslek hayatından ve geride bıraktığı güzel anılardan söz edildi.

Sahnedeki Dostları Onu Yalnız Bırakmadı

Yıllar boyunca televizyon, sinema ve tiyatroda birbirinden farklı karakterlere hayat veren Serhat Kılıç, özellikle “Ezel”, “Seksenler” ve “Kuruluş Osman” dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Oyuncunun ani ölümü, hem meslektaşlarını hem de onu ekranlardan takip eden izleyicileri derinden etkiledi. Anma töreninde Kılıç’ın sanat hayatındaki yeri ve dostları üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya çıktı.

Duygusal Anlar Yaşandı

Tören boyunca salonda hüzünlü bir atmosfer hakimdi. Kılıç’ı tanıyan ve seven isimler, yaşadıkları üzüntüyü paylaşırken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Oyuncunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma ve ölüm nedenine ilişkin süreç ise devam ediyor. Sevenleri ise bu acı kaybın ardından Kılıç’ı güzel anılarıyla hatırlıyor.

Son Kez Uğurlandı

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninin ardından Serhat Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Geride bıraktığı diziler, filmler, tiyatro çalışmaları ve canlandırdığı karakterlerle hatırlanacak olan oyuncunun vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Kılıç’ın ardından dostları ve sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla da üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, sevenlerinin hafızasında uzun yıllar yaşayacak.

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