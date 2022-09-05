Uraz Kaygılaroğlu: İskoçya gezisi efil efil geçti!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde aralarında Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla İskoçya'ya gitmişti. Tatilden dönen ünlü isimler, önceki gün şarkıcı Melike Şahin'in konserinde yeniden bir araya geldi. Yılmaz ve Kaygılaroğlu, konser öncesi magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.





İskoçya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezen ekip, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmemişti. Geziyi kilt ile gerçekleştiren Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu verdikleri pozları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Kaygılaroğlu, geziyle ilgili "Efil efil geçti." ifadelerini kullanırken, Yılmaz ise kilt pozunun sosyal medyada yoğun ilgi görmesiyle ilgili "Öyle mi? Ben daha yeni geldim, farkında değilim. Bakacağım araştıracağım." diye konuştu.