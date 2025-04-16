Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk ve Yiğit Özşener’li “Karanlık Oda” Ekibi İlk Kez Buluştu: Güçlü Kadro Okuma Provasında!

Gain platformunda yayınlanacak olan “Karanlık Oda” dizisinin okuma provası gerçekleştirildi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk ve Yiğit Özşener’in yer aldığı dizi, sezonun en dikkat çeken yapımları arasında şimdiden öne çıkıyor.

Psikolojik Gerilim ve Polisiye Bir Arada

Yapımcılığını Ali Burak Ceylan’ın üstlendiği, Ceylan Yapım imzalı “Karanlık Oda” dizisinin senaryosu ve hikayesi Ali Doğançay’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçek oturuyor. Psikodrama ve polisiye türlerini bir araya getiren 8 bölümlük dizi, izleyiciyi karanlık bir hikâyenin içine çekecek.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

• Uraz Kaygılaroğlu, geçmişiyle yüzleşen fotoğrafçı Atlas rolünde.

• Burcu Özberk, inatçı cinayet masası polisi Sare karakterini canlandırıyor.

• Yiğit Özşener, psikiyatr Enis Karacaoğlu karakteriyle kadroda yer alıyor.

Dizide ayrıca:

Cahit Gök (Murat Komiser),

Nizam Namidar (Metin Müdür),

Muhammed Kulu (Berk),

Nasmina Tüten (Melis),

Anıl Taşezen (Fevzi),

Okan Ürün (Aytunç) gibi isimler yer alıyor.

Konuk oyuncular arasında ise:

Zerrin Nişancı (Atlas’ın annesi),

Cemal Hünal (Atlas’ın abisi),

Turgay Tanülkü (Nizam karakteriyle) yer alacak.

Sezona Damga Vurmaya Hazır

Hem oyuncu kadrosuyla hem de katmanlı hikâyesiyle Karanlık Oda, dijital içerik platformlarında sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Özellikle karakter derinliği ve psikolojik çözümlemeleriyle dizi, farklı bir izleme deneyimi sunacak.