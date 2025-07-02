Ünlülerin Bodrum Çıkarması! Sanat ve Spor Dünyası ‘Yaza Merhaba’ Dedi

Bodrum, bu yaz da ünlülerin gözdesi oldu. Düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliği, sanat ve spor dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Ege'nin serin sularında gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Güneş, deniz ve sohbetin eksik olmadığı buluşmada, birçok ünlü isim objektiflere samimi anlarıyla yansıdı.

Hadise, Hazal Filiz, Serra Kutlubey ve Daha Nicesi...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz ve oyuncu Ekin Türkmen ile keyifli bir sohbete daldı. Gün boyu kabanasında kalan Hadise, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse, köpeğiyle birlikte denize girerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Güneşlenmeyi tercih eden isimlerden biri de Serra Kutlubey oldu. Sakin bir köşede deniz kenarında zaman geçiren Kutlubey, huzurlu haliyle göz doldurdu. Yaz sıcağına dayanamayan Damla Sönmez ise serin sulara kendini bırakarak rahatlamayı tercih etti.

Bodrum’un Gözde Çiftleri Etkinlikteydi

Etkinliğin en dikkat çeken çiftlerinden biri, Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül oldu. Güvercinlik’te tatil yapan çift, mutluluk pozlarıyla beğeni topladı. Onlara, Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Kaan Miraç Sezen de eşlik etti. Dört kişilik arkadaş grubu, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Bu etkinlikle Bodrum, yaz sezonunun nabzını bir kez daha tuttu. Ünlü isimlerin sıcak yaz günlerinde buluştuğu bu özel organizasyon, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Renkli görüntülerle dolu yazın ilk adımı böylece atılmış oldu.