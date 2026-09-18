Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Yıllara Meydan Okuyor! İşte Usta Oyuncunun Son Hali

Bizimkiler dizisinin Nazan'ı Ayşe Kökçü'nün son hali sosyal medyayı salladı. İşte 71 yaşındaki usta oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsü...

Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Yıllara Meydan Okuyor! İşte Usta Oyuncunun Son Hali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 11:35

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve unutulmaz yapımları arasında yer alan Bizimkiler dizisinde 13 yıl boyunca Nazan karakterine hayat veren usta oyuncu Ayşe Kökçü son görüntüsüyle yeniden magazin gündeminin odağı oldu. 1989-2002 yılları arasında yayınlanan efsane dizide Şükrü Bey'in kibar, eğitimli ve toparlayıcı eşini canlandıran ünlü tiyatrocu sosyal medyada paylaştığı karelerle yıllara meydan okuyan güzelliğini gözler önüne serdi.

Tiyatro Sahnesinden Hiç Kopmadı

Ercan Yazgan, Aykut Oray, Erdal Özyağcılar ve Savaş Dinçel gibi dev isimlerle aynı kadroyu paylaşarak Türk halkının gönlünde taht kuran Ayşe Kökçü, "Bizimkiler" dizisinin ardından ekranlarda daha seyrek yer alsa da sanat hayatına ara vermedi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki çalışmalarını aralıksız sürdüren usta oyuncu Çalgı Çengi İkimiz, Nefes Nefese, Yetiş Zeynep ve Ah Nerede gibi sinema ile dizi projelerinde rol alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

71 Yaşındaki Dinç Şıklığı Hayran bıraktı

Şimdilerde 71 yaşında olan ve aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer almaya devam eden usta aktrisin sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Karşımıza oldukça bakımlı, dinç ve formunda çıkan Kökçü'nün son halini gören hayranları paylaşımların altına "Hala ilk bakışta Bizimkiler'in Nazan'ı" ve "Güzelliğinden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiş" yorumlarında bulunarak usta sanatçıya övgüler yağdırdı.

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