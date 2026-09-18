Demet Akalın Konserindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı: "İki Kere İtekledim!"

Demet Akalın İstanbul konserinde yaşadığı taciz olayına dair ilk açıklamayı yaptı: "Elleme yok ama iki kere itekledim."

Demet Akalın Konserindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 11:02

Türk pop müziğinin başarılı ve iddialı isimlerinden Demet Akalın geçtiğimiz akşam İstanbul'da gerçekleştirdiği konser sonrasında yaşadığı olayla ilgili ilk kez konuştu. Sahne performansı bitiminde bir kişinin kendisine yakın temas kurması üzerine tepki gösteren ve güvenlik ekibine müdahale çağrısında bulunan ünlü sanatçı magazin gündemini sarsan olayın detaylarını kendi ağzından anlattı.

"Her Tarafımı Elledi" Sözleri Sosyal Medyayı Sallamıştı

Gölcük doğumlu sanatçı konser bitiminde bir şahsın kendisine defalarca yakın temasta bulunduğunu öne sürerek güvenlik görevlilerine "Alın şunu, polise söyledim" diyerek bağırmış ve "Her tarafımı elledi ya" sözleriyle yaşadığı şoku dile getirmişti.

Olayın hemen ardından eşi Okan Kurt ile birlikte konser alanını hızla terk eden Akalın'ın o anlara ait görüntüleri kısa sürede dijital platformlarda viral olmuş ünlü şarkıcının hayranları yasal sürecin takipçisi olunması yönünde paylaşımlar yapmıştı.

"Elleme Yok Ama İki Kez İtekledim"

Gündemi sarsan iddiaların ardından suskunluğunu bozan Demet Akalın yaşanan olayın boyutunu netleştiren bir açıklamaya imza attı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyen ünlü popçu olayı şu sözlerle özetledi:

"Elleme, sıkma gibi bir şey yok, fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana 'Git' dedim gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum. İki kere yaptı. Ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi."

Akalın'ın olaya açıklık getiren bu sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.

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