Mercan Köşk 3. Bölüm Tanıtımında Şok Sahne! Cemre Silahını Aras'a Doğrulttu

Mercan Köşk 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Cemre'nin silahını Aras'a doğrulttuğu fragmanda gerilim tavan yaptı.

Mercan Köşk 3. Bölüm Tanıtımında Şok Sahne! Cemre Silahını Aras'a Doğrulttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 10:07

atv ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran FARO ve Sinehane imzalı dizisi Mercan Köşk heyecanla beklenen 3. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımıyla tansiyonu zirveye çıkardı. Dram ve aksiyonun iç içe geçtiği yeni fragmanda, bir yandan Cemre ile Aras arasındaki duygusal bağ güçlenirken diğer yandan saklanan sırların gölgesinde büyük bir kriz patlak veriyor.

Duygusal Yakınlaşma Ve Tehlikeli Gelişmeler

Yayınlanan tanıtımda Cemre'nin yaşadığı zorlu süreçlerin ardından Aras'ın onun için duyduğu endişe belirgin bir hal alıyor. Cemre'nin "Sen benim için endişeleniyor musun?" sorusu ikili arasındaki çekimi bir kez daha gözler önüne sererken Aras'ın Cemre'yi teselli ettiği anlar dikkat çekiyor.

Ancak duygusal atmosfer Toprak cephesinde yaşanan gelişmeler ve limanda ortaya çıkan gizemli görüntülerle aniden dağılıyor. Esved'in sert ve tehditkar tavrı Cemre'nin etrafındaki tehlikelerin geçmediğini kanıtlarken geçmişin izlerini süren Cemre kendisini yeniden büyük bir karmaşanın ortasında buluyor.

Nefes Kesen Final: Cemre Silahını Aras'a Doğrulttu!

Tanıtımın final sahnesi ise izleyicileri adeta şaşkına çevirdi. Cemre ile Aras arasında tırmanan gerilim bambaşka bir boyuta taşınırken, Cemre'nin silahını Aras'a doğrulttuğu anlar ikili arasındaki yakınlığın nasıl büyük bir sınavdan geçeceğini gösterdi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, hikayesini Ahunur Serdaroğlu'nun kaleme aldığı ve müziklerinde usta isim Toygar Işıklı imzası bulunan dizinin başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani paylaşıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici gibi güçlü isimler yer alıyor.

Mercan Köşk nefes kesecek yeni bölümüyle her cumartesi saat 20.00'de atv'de!

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