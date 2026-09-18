Latin Müziğin Devleri Buluştu! Shakira ve Maluma'dan Yeni Şarkı: "Agua"

Shakira ve Maluma yeni şarkıları Agua için yeniden bir araya geldi. Hannah Lux Davis imzalı klibiyle yayınlanan Agua'nın tüm detayları haberimizde.

Latin Müziğin Devleri Buluştu! Shakira ve Maluma'dan Yeni Şarkı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 10:51

Latin müziğin iki dev ismi Shakira ve Maluma hayranlarını heyecanlandıran yepyeni bir projeyle yeniden aynı sahnede buluştu. Bir aydan kısa bir süre önce Beyonce ile Cuerpo (Tumbao) şarkısında buluşan Maluma şimdi de uzun yıllardır sürdürdüğü müzikal ortaklığını yeni teklisi Agua ile taçlandırdı. İkilinin bu iddialı buluşması, Latin pop dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Tropikal Enerji ve Alev Alan Uyum: Agua

Tropikal enerjiyi modern prodüksiyon dokunuşlarıyla buluşturan Agua duyusal bir parça olarak öne çıkıyor. Şarkı ikilinin bir araya geldiğinde her şeyin alev almasını konu alan etkileyici bir metafor etrafında şekilleniyor.

İkilinin müzikal birlikteliği ilk olarak Chantaje hitiyle başlamış ardından Trap, Clandestino ve La Bicicleta remixi ile devam etmişti. Yıllar içerisinde güçlü bir yaratıcı bağ kuran ikili geçtiğimiz günlerde Medellín'de, Maluma'nın at yetiştirme çiftliğinde bir araya gelerek projenin hazırlıklarını tamamladı.

Hannah Lux Davis İmzalı Büyüleyici Klip

Maluma'nın Loco X Volver projesine farklı bir boyut kazandıran Agua dünyaca ünlü yönetmen Hannah Lux Davis imzalı büyüleyici bir müzik videosuyla taçlandırıldı. Suyu ana görsel tema olarak kullanan klipte yansımalar, sıvı yüzeyler, ışık ve dans performansları iki sanatçı arasındaki gerilimi sürekli canlı tutuyor.

Shakira'nın Global Başarısı Sınır Tanımıyor

Son dönemdeki başarılarıyla adından söz ettiren Shakira 2026 FIFA Dünya Kupası Finali devre arası şovunda sergilediği Dai Dai performansı ile tarihe geçmişti. 2 milyar kişi tarafından izlenen bu performansın ardından Dai Dai global listelerde 7 hafta boyunca 1 numarada kaldı ve klibi YouTube'da 1 milyar izlenmeyi aştı.

Güzel yıldız bu ayın ilerleyen günlerinde tamamen kapalı gişe gerçekleşecek Madrid konser serisinde 500 bini aşkın hayranıyla buluşacak. Sanatçı ayrıca Macondo Park'ta İspanyol ve Latin sanatçıları bir araya getiren Es Latina adlı kültür platformunu hayata geçirecek.

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