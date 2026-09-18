Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sı Yıllar Sonra Gündemde: İşte O Fotoğraf!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde canlandırdığ Semra Hoca karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Semra Özdamar yıllar sonra yeniden magazin gündeminin odağına yerleşti. İnek Şaban'ın sahte aşk mektuplarından sınıfın bitmek bilmeyen haylazlıklarına kadar unutulmaz sahnelere imza atan usta ismin gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı ve son hali hayranları tarafından büyük merak konusu oldu.

Yıllar Sonra Gün Yüzüne Çıktı

Sinemayı bıraktıktan sonra edebiyat dünyasına adım atarak yazarlığa yönelen 1956 doğumlu Semra Özdamar hakkında internet ortamında yıllardır büyük bir bilgi ve görsel kirliliği yaşandığı ortaya çıktı.

Arama motorlarında Semra Özdamar'ın son hali olarak dolaşıma sokulan fotoğrafların önemli bir kısmının aslında Almanya'da yaşayan tiyatrocu ve yazar Emine Sevgi Özdamar'a ait olduğu anlaşıldı. İsim benzerliği nedeniyle yıllardır tekrarlanan bu yanlışlık Yeşilçam tutkunlarını da uzun süre yanılttı.

Altın Portakal Ödüllü Usta Sanatçının Gizemli Fotoğrafı

1977 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kara Çarşaflı Gelin filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Arkadaş ve Güneşli Bataklık gibi Türk sinemasının önemli eserlerinde rol alan usta sanatçının şimdilerde sosyal medyada yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Gözlüklü ve oldukça bakımlı bir kadına ait olan son fotoğrafın Semra Özdamar olduğu iddia edilse de görselin ilk çıkış kaynağının teyit edilememesi dikkat çekti. Uzun yıllardır münzevi ve gözlerden uzak bir yaşam süren Altın Portakallı oyuncu sinemaseverlerin hafızasında Hababam Sınıfı'nın idealist ve zarif Semra Hoca'sı olarak tazeliğini koruyor.