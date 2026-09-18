Fatma Turgut Kahramanmaraş'ı Salladı! Kültür Yolu Festivali'nde Rock Rüzgarı

Fatma Turgut Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Fuar Merkezi'nde coşku dolu bir konser verdi.

Fatma Turgut Kahramanmaraş'ı Salladı! Kültür Yolu Festivali'nde Rock Rüzgarı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 10:19

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş durağında coşku ve müzik dolu anlar yaşandı. Etkinliğin altıncı konser akşamında Türk rock müziğinin güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde binlerce müzikseverle bir araya geldi.

Telefon Işıklarıyla Görsel Şölen: Unutulmaz Bir Müzik Akşamı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleşen konserde Fatma Turgut sahne performansı ve yüksek enerjisiyle dinleyicileri büyüledi. Konser alanını dolduran binlerce hayranı ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken telefon ışıklarını yakarak alanda görsel bir şölen oluşturdu.

Sanatçı, aralarında "İkimizden Biri" gibi dillerden düşmeyen hit eserlerinin de bulunduğu zengin repertuvarıyla müzikseverlere temposu bir an olsun düşmeyen unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival Etkinlikleri 20 Eylül'e Kadar Devam Edecek

Güçlü vokalini rock müziğin dinamik enerjisiyle harmanlayarak Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali sahnesine taşıyan Fatma Turgut seyirciden tam not aldı.

Festivalin ana sahnesi organizasyon boyunca farklı müzik türlerinden usta sanatçıları ağırlamayı sürdürecek. Müzik dinletilerinin yanı sıra sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve çocuklara özel etkinliklerle renklenen festival 20 Eylül'e kadar kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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