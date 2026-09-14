Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Operasyon: Çağla Boz Gözaltına Alındı!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Boz'un evinde hassas terazi ele geçirildi. Detaylar haberimizde.

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Operasyon: Çağla Boz Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 09:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzun süredir yürütülen ve magazin ile kamuoyu gündemini sarsan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyon dalgasında aralarında ünlü oyuncu Çağla Boz'un da yer aldığı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimatın ardından harekete geçen kolluk kuvvetleri operasyonu gerçekleştirdi.

Evinde Hassas Terazi Ele Geçirildi

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Çağla Boz İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin ünlü oyuncunun ikametinde gerçekleştirdiği arama ve incelemelerde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Boz işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Daha Önceki Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre Çağla Boz 16 Ocak tarihinde de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O dönemde adli tıp süreçleri doğrultusunda kendisinden alınan test örneklerinin incelenmesi sonucunda uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve kanında kokain maddesi tespit edildiği öğrenildi.

Çağla Boz Kimdir?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Boz eğitimini İstanbul'da tamamladı. Kariyerine ilk olarak moda ve mankenlik dünyasında adım atarak başlayan Boz 5 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen dünyaca ünlü New York Fashion Week'te podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Moda kariyerinin ardından oyunculuk sektörüne geçiş yapan genç isim çeşitli dizi ve projelerde yer alarak tanınan bir sima haline geldi.

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