Gülben Ergen'den Tatil Sonrası Okul Mesajı! "Yarın Okullar Açılıyorsa..."

Gülben Ergen tatilinin son gününde deniz ve güneşin tadını çıkardı. "Yarın okullar açılıyor" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

Gülben Ergen'den Tatil Sonrası Okul Mesajı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 09:20

Müzik dünyasının ve ekranların neşeli ismi Gülben Ergen yaz sezonunun son günlerini fırsat bilip tatilin tadını doyasıya çıkardı. Yoğun geçen konser maratonu ve koşturmacanın ardından dinlenmeye vakit ayıran ünlü sanatçı tatilin son gününde güneşin ve serin suların keyfini sürdü

Şezlongda Kitap Keyfi ve Ege Sefası

Ege kıyılarında gerçekleştirdiği tatilinde gün boyu dinlenen Gülben Ergen ilk olarak şezlonguna uzanıp uzun süredir okumak istediği kitabına zaman ayırdı. O huzurlu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen başarılı şarkıcı ardından sıcaktan bunalıp kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Formda görüntüsü ve neşeli halleriyle dikkat çeken Ergen deniz keyfinin ardından plajda geçirdiği renkli anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Yarın Okullar Açılıyorsa...

Eğitim projelerine verdiği desteklerle bilinen ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin başkanlığını yürüten üç çocuk annesi şarkıcı yaza veda ederken sosyal medyadan esprili bir paylaşıma imza attı. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim gönderisine şu notu düştü: "Yarın okullar açılıyorsa bugün tatilin son günüdür."

Çocuklarının okul heyecanına ve yeni eğitim-öğretim yılına gönderme yapan sanatçının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı bile. Tatilini noktalayan Ergen'in yeni dönemde hem konserlerine hem de dernek çalışmalarına vites artırarak devam edeceği konuşuluyor. Bakalım ünlü sanatçı yeni sezonda hangi projelerle karşımıza çıkacak?

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