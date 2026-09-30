Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Sonuçlar: Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin Testleri Açıklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gündemi sarsacak yeni gelişmeler yaşandı. Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun ardından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan popüler oyuncular Afra Saraçoğlu ile Aras Bulut İynemli'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları netleşti. Yapılan detaylı analizler sonucunda iki ünlü ismin raporları kamuoyuna yansıdı.

Afra Saraçoğlu'nun Saç Örneğinde Kokain Tespit Edildi

Yurt dışı dönüşü 21 Eylül'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve menajerlik şirketinin açıklamasıyla savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı duyurulan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun test sonucu magazin kulislerine bomba gibi düştü. Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen analiz neticesinde ünlü oyuncunun saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı iddia edildi. Bu gelişme sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve örnekleri alınan bir diğer ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktı öğrenildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan İynemli'nin temiz rapor alması hayranlarını rahatlattı.

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun Sonuçları da Açıklandı

Yargı ve emniyet birimlerinin titizlikle sürdürdüğü soruşturmada diğer isimlerin durumları da netleşmeye devam ediyor. Eski milli futbolcu ve antrenör Hasan Şaş'ın yapılan kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise hem kokain hem de kodein maddesi bulundu. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer alan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucunun ise İynemli gibi negatif olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 18 Eylül'de başlattığı aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır gibi çok sayıda tanınmış simanın gözaltına alındığı operasyon dalgası art arda gelen bu test sonuçlarıyla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın önümüzdeki günlerde hangi aşamayla devam edeceği merakla bekleniyor.