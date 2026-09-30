Sahra Işık Aylar Sonra Eski Eşinin Soyadından Kurtuldu: "As Bayrakları As"

Survivor yarışmalarıyla tanınan, eski voleybolcu ve model Sahra Işık, İdris Aybirdi ile evliliğini sonlandırmasının ardından uzun süredir dert yanktığı konuda sonunda zafer kazandı. Boşanmalarına rağmen Instagram profilinde eski eşinin soyadını kaldırmakta teknik engeller yaşayan ve günlerce bu durumdan kurtulmaya çalışan ünlü isim nihayet istediği değişikliği gerçekleştirdi. Profilinden Aybirdi soyadını tamamen silen Işık yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaştı.

"Instagram Silmeme İzin Vermiyordu" Demişti

İdris Aybirdi ile 2019 yılında nikah masasına oturan ancak geçtiğimiz dönemde yollarını ayıran Sahra Işık boşanma sonrasında eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmek zorunda kalmasıyla magazin gündemine gelmişti. Sosyal medya hesabındaki Aybirdi soyadının kalmasından rahatsızlık duyduğunu belirten ünlü isim daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

"As Bayrakları As Çok Şükür Allah'ım!"

Günlerdir ve belki de aylar süren uğraşların ardından Instagram'ın getirdiği teknik kısıtlamayı aşmayı başaran Sahra Işık, profilini güncelleyerek yeniden yalnızca Sahra Işık adını kullanmaya başladı.

Eski eşinin soyadından tamamen kurtulmanın rahatlığını yaşayan ünlü isim zaferini sosyal medya hesabından paylaştığı neşeli mesajla duyurdu. Mutluluğunu gizlemeyen Işık sevincini şu sözlerle paylaştı:

"As bayrakları as. Çok şükür Allah'ım. Çok mutlu oldum."

Boşanma sürecinde ve sonrasında yaşadığı çalkantılı dönemlerle adından söz ettiren Sahra Işık'ın bu eğlenceli soyadı hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.