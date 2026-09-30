Burcu Kara'dan Star TV'nin Final Kararına Olay Gönderme: "Çirkin Gibisi Çok Nadir Gelir"

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 25 Film imzasını taşıyan ve pazar akşamlarının zirvesinden inmeyen Çirkin dizisi için alınan erken final kararı, magazin kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı kadrosunda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi dev isimleri barındıran yapımın 11. bölümde ekranlara veda edecek olması hem ekibi hem de hayranları adeta sarstı.

Reytinglerdeki Sert Düşüş ve Artan Maliyetler Finali Getirdi

29 Mart'ta yayınlanan ilk bölümüyle kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan dizi Meryem (Derya Pınar Ak) ve Kadir'in (Çağlar Ertuğrul) hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Bahar döneminde Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında zirveyi elden bırakmayan yapım 8. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Ancak 20 Eylül'de başlayan ikinci sezonda işler beklenen gibi gitmedi. Karşısında Teşkilat ve Ömür Usta gibi dişli rakipler bulan dizi reytinglerde beklenen çıkışı yapamayarak alt sıralara geriledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre artan yapım maliyetleri ve düşen izlenme oranları neticesinde kanal ve yapımcılar zorunlu bir final kararı aldı. Yalnızca üç bölüm süren ikinci sezonun ardından Çirkin 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümüyle hikayesini noktalayacak.

Oyuncuların Peş Peşe Gelen Veda Mesajları Sitem Doluydu

Erken final haberinin ardından dizinin başrolleri ve set ekibi sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı. Meryem karakterine hayat veren Derya Pınar Ak kamera arkası karelerini "Hoşça kal #Çirkin" notuyla paylaşırken; partneri Çağlar Ertuğrul bu paylaşımı hikayesine taşıyıp "Korsan ve kraliçe olarak belki bir daha buluşuruz" diyerek daha önce Prens dizisinde de birlikte rol aldıklarına göndermede bulundu.

Dizide Engin karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı ise yaptığı açıklamada sitemini gizlemedi:

"Dürüst olmak gerekirse erken final haberine ekipçe çok üzüldük. Biz oyuncular ve set ekibi olarak yeniden zirveye hazırdık."

Yapımcı Fırat Parlak'ın Eşi Burcu Kara'dan Anlamlı Paylaşım

Tepkiler yalnızca oyuncu kadrosuyla sınırlı kalmadı. Dizinin yapımcılığını Koray Şahin ile birlikte üstlenen Fırat Parlak'ın eşi ünlü oyuncu Burcu Kara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan duruma duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Dizinin afişini paylaşarak Star TV, 25 Film ve yönetmen Burcu Alptekin'i etiketleyen Kara şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman dizi yapılır. Ama Çirkin gibisi çok nadir gelir. Gönlünüze sağlık."

Sert bir çıkış yapmasa da diziyi nadir işler arasına koyarak erken vedanın bıraktığı burukluğu özetleyen bu paylaşım izleyicilerden de büyük destek gördü. Sosyal medyada binlerce kullanıcı "Böyle güzel bir işi harcadılar" diyerek final kararına tepki göstermeye devam ediyor.