Takipçisinin Yorumu Ecem Erkek'i Çileden Çıkardı: "Senin Gibi Her Şeye Burnumu Sokayım!"

Güldür Güldür programındaki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan son dönemin popüler oyuncularından Ecem Erkek sosyal medyada maruz kaldığı estetik baskısına ve saçma yorumlara sert bir dille tepki gösterdi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından bir takipçisinin yaptığı hadsiz yoruma sessiz kalmayan ünlü oyuncu verdiği esprili ama iğneleyici cevapla kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.

"Burnunu Yaptırsana" Yorumu Çileden Çıkardı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ecem Erkek bir takipçisinden gelen özel mesajı veya yorumu ifşa ederek isyanını gözler önüne serdi. Oyuncunun fotoğrafının altına hiçbir estetik gereksinimi yokken doğrudan "Burnunu yaptırsana" yazan meraklı takipçi ünlü ismi adeta çileden çıkardı.

Ecem Erkek'ten Muhteşem Kapak Cevap!

Gelen bu densiz yorum karşısında sessiz kalmayı tercih etmeyen Ecem Erkek takipçisinin mesajını ekran görüntüsü alarak kendi hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun estetik dayatmalarına ve bu tarz gereksiz yönlendirmelere verdiği yanıt ise sosyal medya kullanıcıları tarafından kahkahayla karşılandı ve binlerce beğeni topladı.

Erkek takipçisinin o yorumuna şu sözlerle karşılık verdi:

"Yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım? Sayın gönül yapılı burun meraklısı."

Sosyal medyada hızla yayılan bu diyalog kullanıcılar arasında "Ecem Erkek'ten efsane kapak" yorumlarına neden olurken, ünlü isimlerin maruz kaldığı fiziksel eleştiriler ve estetik baskısı bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.