Dilan Polat "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Polat ifade verirken fenalaştı.

Dilan Polat
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 15:59

Türkiye'nin magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen ismi Dilan Polat adli süreçleriyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Daha önce büyük yankı uyandıran kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Polat bu kez sosyal medyada paylaşılan bir görüntü nedeniyle başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen Polat İfade Sırasında Fenalaştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye sevk edilen Dilan Polat savcılıkta ifade verdiği sırada aniden fenalaştı. Ünlü fenotipin rahatsızlanması üzerine adliyeye acil sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Polat'ın güncel sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Geçmişteki Davaları Hatırlatıldı

"Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat 9 ayı aşkın bir sürenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cezaevi sürecinin ardından sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Polat'ın bu yeni soruşturma kapsamında yaşadığı gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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