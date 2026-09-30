Hande Erçel'den Paris Çıkarması: Beyaz Elbisesiyle Teknede Verdiği Pozlar Hayran Bıraktı!

Hande Erçel marka daveti için gittiği Paris'ten yeni fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncunun beyaz elbisesiyle teknede verdiği pozlar beğeni topladı.

Hande Erçel'den Paris Çıkarması: Beyaz Elbisesiyle Teknede Verdiği Pozlar Hayran Bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 16:36

Ekranların en popüler ve şık isimleri arasında yer alan Hande Erçel global bir marka davetine katılmak üzere gittiği romantizmin başkenti Paris'ten ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki her adımı, stili ve paylaştığı karelerle milyonlarca beğeni toplayan güzel oyuncu bu kez Paris'in büyüleyici atmosferinde teknede verdiği pozlarla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

İş birliği yaptığı markanın özel daveti için Fransa'ya giden Hande Erçel yoğun temposu arasında şehir turu atmayı da ihmal etmedi. Paris'in ikonik manzarası eşliğinde nehirde tur atan bir tekneden paylaştığı kareler kısa süre içinde hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Üzerindeki kusursuz beyaz elbisesi, sade makyajı ve doğal saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu estetik duruşuyla bir kez daha moda otoritelerinden tam not aldı. Paylaştığı fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni yağan Erçel'in bu zarif Paris stili sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi.

Moda Dünyasının Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra uluslararası moda haftaları ve marka iş birlikleriyle de adından sıkça söz ettiren Hande Erçel Paris sokaklarındaki ve teknedeki neşeli halleriyle de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Paris sana çok yakıştı" yorumları yapılan güzel oyuncunun bu iddialı ve sade tarzı magazin kulislerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.

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