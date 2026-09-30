Eda Ece Kızının Odasını Paylaştı: Pembe Tonlarındaki Masalsı Tasarım Sosyal Medyayı Salladı!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik halleriyle de milyonların sevgisini kazanan Eda Ece özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ekranlara verdiği kısa molanın ardından iddialı yapım Tuzlu Kahve ile setlere muhteşem bir dönüş yapan ünlü oyuncu yoğun çalışma temposuna rağmen kızı Mina İpek ile geçirdiği anları da ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından sık sık neşeli paylaşımlar yapan Eda Ece bu kez kızı için özenle hazırlattığı bebek odasının büyüleyici detaylarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pembe Tonlarının Hakim Olduğu Masalsı Oda

Yoğun set programının arasında tüm zamanını kızı Mina İpek'e adayan Eda Ece'nin paylaştığı oda fotoğrafları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Minik Mina İpek için tasarlanan odada genel olarak pembe tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı görüldü.

Estetik olduğu kadar son derece işlevsel detaylarla donatılan odada geniş ve kullanışlı giyinme dolapları, oyuncaklar için titizlikle düşünülmüş çok sayıda saklama alanı ve miniklerin favorisi olan eğlenceli top havuzu dikkat çekti. Her köşesi ayrı bir özenle dekore edilen oda takipçilerden tam not alırken binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

Tuzlu Kahve ile Setlere Hızlı Bir Dönüş Yaptı

Bir süredir anneliğin tadını çıkaran ve hayranlarının ekranlarda görmeyi çok özlediği 36 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece Star TV'nin ilgiyle takip edilen Tuzlu Kahve dizisiyle yeniden setlere MERHABA demişti. Hem iş hayatındaki başarılı performansını hem de örnek anneliğini aynı anda yürüten ünlü oyuncunun bu neşeli paylaşımları, hayranları tarafından "Harika bir anne" yorumlarıyla karşılandı. Mina İpek'in masalsı odası ise şimdiden bebek odası dekorasyonu arayanlar için ilham kaynağı oldu.