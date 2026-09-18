Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu

Afra Saraçoğlu uyuşturucu soruşturmasındaki gözaltı kararına yanıt verdi. Yurt dışında olduğunu belirten oyuncunun ilk açıklaması haberimizde.

Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 14:18

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan "Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu iddia edilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Haberlerin yayılmasının ardından kamuoyunu bilgilendiren Saraçoğlu şu an yurt dışında olduğunu belirterek iddialara açıklık getirdi.

Türkiye'de Değilim

Gözaltına alındığı ya da kaçtığı yönündeki iddialara sosyal medya paylaşımıyla yanıt veren Afra Saraçoğlu adaletin tecelli etmesi adına en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini ifade etti. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."

Soruşturmada 18 İsim Hakkında Karar Çıkarıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan toplam 18 kişiyi kapsıyor. Başsavcılığın açıklamasında şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme suçlamalarına ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin gözaltı kararlarını uygulamaya yönelik adli işlemleri sürerken yurt dışından dönecek olan Afra Saraçoğlu'nun da adliyeye giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

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