Toronto'da Dev Buluşma! Oscar Ödüllü Rami Malek ve Murat Yıldırım Bir Arada

Toronto Film Festivali'nde Rami Malek ve Murat Yıldırım bir araya geldi. İkilinin özel buluşması ve ortak proje sohbetinin detayları haberimizde

Toronto'da Dev Buluşma! Oscar Ödüllü Rami Malek ve Murat Yıldırım Bir Arada
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 16:31

Sinema dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Toronto Film Festivali bu yıl Türk ve dünya sinemasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturan özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleşen bu anlamlı buluşmada Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen dünyaca ünlü aktör Rami Malek ile Türk sineması ve ekranlarının başarılı ismi Murat Yıldırım bir araya geldi.

Uluslararası Sinema Ve Yaratıcı Projeler Masadaydı

Uluslararası sinema sektörünün önde gelen figürlerini ağırlayan festival atmosferinde gerçekleşen buluşmada iki başarılı aktör derin ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İkilinin sohbetinde küresel sinema sektöründeki güncel gelişmeler yaratıcı projeler ve yapım süreçleri ele alındı. Dünya sinemasında yankı uyandıracak olası iş birlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunan yıldız isimler birbirlerinin kariyer yolculuklarına dair karşılıklı takdirlerini dile getirdi.

Küresel Arenada Türk Oyuncuların İmzası Büyüyor

Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası mecralarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım'ın Oscar ödüllü Rami Malek ile gerçekleştirdiği bu samimi temas Türk oyuncuların uluslararası arenadaki görünürlüğü açısından da büyük takdir topladı.

İkilinin bir araya geldiği anlar kısa sürede sinema kulislerinde geniş yankı bulurken gelecekte ortak bir projede buluşup buluşmayacakları şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri! Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri! "1 Milyon Dolar Vermezsen Keleşle Tararız"
Güneşin Doğduğu Yer Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı! İşte İlk Bölüm Reytingleri Güneşin Doğduğu Yer Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı! İşte İlk Bölüm Reytingleri
Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim? Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim?
Tuzlu Kahve'nin Yıldızı Melis Fis 25 Yaşına Bastı! İşte O Renkli Görüntüler Tuzlu Kahve'nin Yıldızı Melis Fis 25 Yaşına Bastı! İşte O Renkli Görüntüler
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı! Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı!
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi