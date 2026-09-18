Toronto'da Dev Buluşma! Oscar Ödüllü Rami Malek ve Murat Yıldırım Bir Arada

Sinema dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Toronto Film Festivali bu yıl Türk ve dünya sinemasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturan özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleşen bu anlamlı buluşmada Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen dünyaca ünlü aktör Rami Malek ile Türk sineması ve ekranlarının başarılı ismi Murat Yıldırım bir araya geldi.

Uluslararası Sinema Ve Yaratıcı Projeler Masadaydı

Uluslararası sinema sektörünün önde gelen figürlerini ağırlayan festival atmosferinde gerçekleşen buluşmada iki başarılı aktör derin ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İkilinin sohbetinde küresel sinema sektöründeki güncel gelişmeler yaratıcı projeler ve yapım süreçleri ele alındı. Dünya sinemasında yankı uyandıracak olası iş birlikleri üzerine de fikir alışverişinde bulunan yıldız isimler birbirlerinin kariyer yolculuklarına dair karşılıklı takdirlerini dile getirdi.

Küresel Arenada Türk Oyuncuların İmzası Büyüyor

Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası mecralarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım'ın Oscar ödüllü Rami Malek ile gerçekleştirdiği bu samimi temas Türk oyuncuların uluslararası arenadaki görünürlüğü açısından da büyük takdir topladı.

İkilinin bir araya geldiği anlar kısa sürede sinema kulislerinde geniş yankı bulurken gelecekte ortak bir projede buluşup buluşmayacakları şimdiden merak konusu oldu.