Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim?

Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülenen Büşra Develi "Sevgilim değil avukatım" dedi. Oyuncunun kadınlara yönelik güzellik baskısı açıklamaları haberimizde.

Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 15:30

Ekranların ve beyaz perdenin başarılı ismi Büşra Develi önceki akşam Cihangir'de bir mekanın önünde erkek arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere takıldı. Yanındaki gizemli beyefendiyle görüntülenmesi üzerine hemen açıklama yapan güzel oyuncu yanlış anlaşılmaların önüne geçerek gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

"Sevgilim Değil Avukatım Mehmet"

Cihangir'de bir mekanın kapısında otururken görüntülenen 33 yaşındaki oyuncu yanındaki kişinin Mehmet isimli avukatı olduğunu belirterek "Sevgilim değil avukatım" dedi.

Günlük hayattaki doğal tarzı ve makyajsız görünümüyle dikkat çeken Develi basın mensuplarının soruları üzerine "Setlerde zaten yoğun makyaj yapılıyor. Günlük hayatımda ise özel bir buluşma ya da davet olduğunda makyaj yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınları Artık Rahat Bıraksınlar"

Toplumun kadınlar üzerinde oluşturduğu güzellik ve bakım baskısına sert tepki gösteren Develi samimi samimi açıklamalarda bulundu:

"Kadınları artık rahat bıraksınlar demek istiyorum. Makyajlı, makyajsız, estetikli ya da estetiksiz... Herkes nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Kadınların bedenleri üzerindeki bu gereksiz baskının zamanla azalacağını umut ediyorum."

Yaş alma korkusu yaşamadığını da vurgulayan ünlü aktris, "İnsanların yaş aldıkça derinleştiğine inanıyorum. Bu yüzden olumsuz düşüncelere zihnimde yer vermiyorum" diyerek olgun bakış açısını gözler önüne serdi.

Tiyatro Sahnesine Dönüyor!

Eski rol arkadaşları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile dostluklarının sürdüğünü belirten oyuncu "Fiziksel olarak çok görüşemesek de birbirimizi seviyoruz ve iletişim halindeyiz" dedi. Güzel oyuncu hayranlarına müjdeyi vererek bu sezon tiyatro sahnesine dönmeye hazırlandığını da sözlerine ekledi.

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