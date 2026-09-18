Tuzlu Kahve'nin Yıldızı Melis Fis 25 Yaşına Bastı! İşte O Renkli Görüntüler

Müzik dünyasındaki başarılı çıkışının ardından Star TV'nin reyting rekortmeni Tuzlu Kahve dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan genç ve yetenekli isim Melis Fis yeni yaşını coşkuyla kutladı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç şarkıcı 25. doğum günü pastasını üflediği anları özel bir paylaşımla hayranlarının beğenisine sundu.

Pastasını Üflediği Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Melis Fis, 25. doğum günü pastasını üflediği anları paylaştı. pic.twitter.com/o8ChTuSfkd — Populicc (@populicc) September 18, 2026

Müzik kariyerinde yakaladığı ivmeyi oyunculuk performansıyla da taçlandıran Melis Fis yeni yaş heyecanını takipçileriyle paylaştı. Doğum günü pastasının mumlarını üflerken çekilen renkli ve samimi karelerini sosyal medya hesabına yükleyen genç yıldız kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Paylaşımının altına yeni yaşından dileklerini belirten notlar düşen Fis hem müzik hem de dizi setindeki yoğun temposuna kısa bir doğum günü molası vermiş oldu.

Dizi ve Müzik Ekibinden Tebrik Yağmuru

Tuzlu Kahve dizisindeki başarılı performansıyla adından övgüyle söz ettiren Melis Fis'in bu özel gününe sanat ve televizyon dünyasından birçok isim de kayıtsız kalmadı.

Gerek dizi ekibinden rol arkadaşlarının gerekse müzik sektöründeki yakın dostlarının yorum yağmuruna tuttuğu paylaşıma hayranları da "İyi ki doğdun Melis", "Yeni yaşın sana başarı getirmeye devam etsin" ve "Tuzlu Kahve'nin en tatlı sürprizi" şeklinde tebrik mesajları gönderdi.