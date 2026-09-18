Tuzlu Kahve'nin Yıldızı Melis Fis 25 Yaşına Bastı! İşte O Renkli Görüntüler

Tuzlu Kahve dizisinin oyuncusu Melis Fis 25. yaşını kutladı. Genç şarkıcının doğum günü pastasındaki renkli anlar haberimizde.

Tuzlu Kahve'nin Yıldızı Melis Fis 25 Yaşına Bastı! İşte O Renkli Görüntüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 15:04

Müzik dünyasındaki başarılı çıkışının ardından Star TV'nin reyting rekortmeni Tuzlu Kahve dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan genç ve yetenekli isim Melis Fis yeni yaşını coşkuyla kutladı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç şarkıcı 25. doğum günü pastasını üflediği anları özel bir paylaşımla hayranlarının beğenisine sundu.

Pastasını Üflediği Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Müzik kariyerinde yakaladığı ivmeyi oyunculuk performansıyla da taçlandıran Melis Fis yeni yaş heyecanını takipçileriyle paylaştı. Doğum günü pastasının mumlarını üflerken çekilen renkli ve samimi karelerini sosyal medya hesabına yükleyen genç yıldız kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Paylaşımının altına yeni yaşından dileklerini belirten notlar düşen Fis hem müzik hem de dizi setindeki yoğun temposuna kısa bir doğum günü molası vermiş oldu.

Dizi ve Müzik Ekibinden Tebrik Yağmuru

Tuzlu Kahve dizisindeki başarılı performansıyla adından övgüyle söz ettiren Melis Fis'in bu özel gününe sanat ve televizyon dünyasından birçok isim de kayıtsız kalmadı.

Gerek dizi ekibinden rol arkadaşlarının gerekse müzik sektöründeki yakın dostlarının yorum yağmuruna tuttuğu paylaşıma hayranları da "İyi ki doğdun Melis", "Yeni yaşın sana başarı getirmeye devam etsin" ve "Tuzlu Kahve'nin en tatlı sürprizi" şeklinde tebrik mesajları gönderdi.

Benzer Haberler
Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri! Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri! "1 Milyon Dolar Vermezsen Keleşle Tararız"
Toronto'da Dev Buluşma! Oscar Ödüllü Rami Malek ve Murat Yıldırım Bir Arada Toronto'da Dev Buluşma! Oscar Ödüllü Rami Malek ve Murat Yıldırım Bir Arada
Güneşin Doğduğu Yer Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı! İşte İlk Bölüm Reytingleri Güneşin Doğduğu Yer Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı! İşte İlk Bölüm Reytingleri
Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim? Büşra Develi'den Aşk İddialarına Anında Yanıt! Yanındaki Gizemli Erkek Kim?
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı! Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı!
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme! Afra Saraçoğlu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi