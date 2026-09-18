Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral Karşı Karşıya! Teşkilat'ta Yeni Sezon Bombası

Teşkilat dizisi 7. sezonuyla 20 Eylül Pazar günü TRT 1'de başlıyor. Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral'lı Teşkilat'ın yeni sezon detayları haberimizde.

Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral Karşı Karşıya! Teşkilat'ta Yeni Sezon Bombası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 12:51

TRT 1'in 6 sezondur izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat merakla beklenen 7. sezonuyla geri sayıma geçti. Fenomen yapım genişleyen oyuncu kadrosu dev bütçeli operasyon sahneleri ve derinleşen senaryosuyla 20 Eylül Pazar akşamı 185. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Azra Tugaylı İle Yolları Kesişiyor

Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay Yalçındağ karakterini yeni sezonda hem sahada hem de özel hayatında dengeleri altüst edecek zorlu bir mücadele bekliyor. Bugüne kadar üstlendiği görevlerde cesareti ve stratejik hamleleriyle tanınan Altay bu kez karşısında gizemli geçmişiyle dikkat çeken Azra Tugaylı'yı bulacak.

Kadroya yeni katılan güzel oyuncu Bensu Soral keskin zekası ve sırlarla dolu geçmişiyle Azra Tugaylı rolüne hayat verecek. Azra ile Altay'ın karşı karşıya gelmesi dizide yepyeni bir aksiyon ve çatışma dönemini başlatacak.

Şampiyonlar Ligi Gibi Yeni Sezon

Karanlık odaklara ve uluslararası tehditlere karşı amansız bir mücadele veren Teşkilat ekibi bu sezon çok daha çetin görevlerle sınanacak.

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin'in yer aldığı ana kadro yeni sezonla birlikte adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Dizinin 7. sezon kadrosuna Bensu Soral, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Ali Seçkiner Alıcı, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Baki Davrak, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve usta aktör Uğur Yücel dahil oldu.

Teşkilat yeni sezon prömiyeriyle 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!

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