Güneşin Doğduğu Yer Ekran Yolculuğuna Zirvede Başladı! İşte İlk Bölüm Reytingleri

Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ve görkemli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Güneşin Doğduğu Yer izleyiciyle buluştuğu ilk bölümüyle reyting listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği ve Adana'nın etkileyici atmosferinde çekilen dizi ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Yıldız Kadro İle Güçlü Başlangıç

Başrollerini Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut ve Beyza Gümülcine gibi dev isimlerin paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer yayınlanan ilk bölümüyle tüm izleyici gruplarında yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla öne çıkan dizi reytinglerde şu sonuçları elde etti:

Total'de 4,66 reyting ile 3. sırada yer alarak günün en çok izlenen dizisi oldu.

AB'de 3,91 reyting ile maç yayınından sonra 2. sırada yer aldı.

ABC1'de 4,25 reyting ile maç yayınından sonra 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ekranlarda Reyting Rekabeti Kızıştı

Yeni başlayan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin karşısında mücadele veren bir diğer iddialı yapım Sevdiğim Sensin ise 2. sezonunun 2. bölümüyle ekrandaydı.

Zirve yarışının kızıştığı gecede Sevdiğim Sensin Total kategorisinde aldığı 4,82 reytingle maç yayınının ardından günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Dizi AB grubunda 2,88 reytingle 6. sırada yer alırken ABC1 kategorisinde ise 4,09 reyting alarak günü 3. sırada tamamladı.