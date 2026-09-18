Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan ve eşi Nazlı Ceren Köksal evliliklerinin 4. yılını kutladı.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Evliliklerinde 4 Yılı Geride Bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 14:25

Bir dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı unutulmaz Kopil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serhan Arslan evliliğinde mutlu bir kilometre taşına daha ulaştı. Başarılı oyuncunun modacı eşi Nazlı Ceren Köksal çiftin nikah masasına oturmasının 4'üncü yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla kutladı.

"Sana 10 Yıldır Aşığım!"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nazlı Ceren Köksal eşi Serhan Arslan ile birlikte çekilen nostaljik ve romantik fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Köksal kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan duygusal paylaşımına şu notu düştü:

"4 yıl önce bugün. Ama ben sana 10 yıldır aşığım. (Çılgınca!) Ve her nasılsa her gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için çok şanslıyım. Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim."

Magazin ve Sanat Dünyasından Tebrik Yağdı

Uzun yıllara dayanan aşklarını 4 yıl önce nikah masasıyla taçlandıran mutlu çiftin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Aralarında ünlü isimlerin ve Hayat Bilgisi dönemi hayranlarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafların altına "Yıllar geçse de aşkınız ilk günkü gibi", "Örnek çift" ve "Birlikte daha nice mutlu yıllara" şeklinde tebrik mesajları yağdırdı.

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