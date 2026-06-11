Ünlüler Soruşturmasında Yeni Aşama: Adliyeye Götürüldüler

İstanbul’da sabah saatlerinde yapılan büyük bir operasyon magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimlerin de içinde olduğu geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı ve süreç hızla adliyeye taşındı.

Sabah Saatlerinde Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçti. Birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı ve aralarında sanat iş ve medya dünyasından tanınan isimlerin de olduğu kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Ozan Doğulu, Berdan Mardini ve Ayşe Hatun Önal gibi çok sayıda ünlü isim bulunuyor.

İfade ve Sağlık Kontrolleri

Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldükten sonra ifade işlemleri başlatıldı. Süreç boyunca şüphelilerden bazıları Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örnekleri verildi.

İfadelerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri de yapıldı ve tüm işlemler adliyeye sevk aşamasına kadar devam etti.

Adliyeye Sevk Süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından bu kez adliyeye götürüldü. Böylece dosya resmi olarak yargı sürecine taşınmış oldu.

Şu an için soruşturmanın detayları netleşmiş değil ve sürecin nasıl ilerleyeceği adli makamların yapacağı değerlendirmelere bağlı.

Aramalarda Dikkat Çeken Detaylar

Operasyon sırasında bazı adreslerde yapılan aramalarda çeşitli maddeler ve aparatlar bulunduğu iddia edildi. Özellikle bazı iş yerleri ve adreslerde küçük miktarlarda uyuşturucu maddeye rastlandığı belirtildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin yaşadığı yerlerde hassas terazi ve benzeri materyallerin ele geçirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Süreç Devam Ediyor

Şu an için soruşturma hala devam ediyor ve yeni gelişmelerin olabileceği belirtiliyor. Gözaltına alınan isimlerin bir kısmı kamuoyunda oldukça tanınan kişiler olduğu için olay geniş yankı uyandırmış durumda.

Hem magazin hem hukuk dünyasında yakından takip edilen bu süreç önümüzdeki günlerde daha da netleşecek gibi görünüyor.