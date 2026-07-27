Ali Atay ile Haluk Bilginer'den Güneye Giderken Filmi Geliyor!

Türk sinema ve dizi dünyasının iki dev ismi Haluk Bilginer ile Ali Atay sinemaseverleri heyecanlandıran dev bir projeyle yeniden bir araya geliyor. Daha önce Masum, Şeref Bey, Sekizinci Aile ve uluslararası alanda büyük ses getiren Nuh Tepesi gibi başarılı projelerde birlikte kamera karşısına geçen ikili bu kez Güneye Giderken filmi için güçlerini birleştiriyor. İki usta ismin yeniden aynı kadroda buluşacak olması, projenin açıklandığı ilk andan itibaren sinema dünyasında ve sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı.

Ali Atay Hem Yazdı Hem Yönetiyor: Etkileyici Bir Yol Hikayesi

Sadece oyunculuğuyla değil yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği nitelikli yapımlarla da usta işi işlere imza atan Ali Atay bu projede de çok yönlü yeteneğini konuşturacak. Sürükleyici ve derinlikli bir yol hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan Güneye Giderken filminin senaryosu Ali Atay'ın imzasını taşıyor. Başarılı isim kaleme aldığı bu özel hikayenin yönetmen koltuğunda da kendisi oturarak projeyi hayata geçirecek.

Set Tarihi Belli Oldu: Dev Proje Prime Video'da Yayınlanacak

Sektörde fark yaratan yapımlara imza atan Taff Pictures yapımcılığında hayata geçirilecek olan filmin çekim takvimi de netleşti. Hazırlık süreçleri tamamlanan iddialı yapım 30 Temmuz Perşembe günü resmen sete çıkarak çekimlerine başlayacak. Çekimleri büyük bir titizlikle sürdürülecek olan yol filmi, tamamlandıktan sonra dijital yayın devi Prime Video platformu üzerinden tüm dünyadaki izleyicilerin beğenisine sunulacak. İki dev aktörün sergileyeceği performans şimdiden yeni sezonun en çok beklenen işleri arasında gösteriliyor.