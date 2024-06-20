Ünlüler aynı plajda buluştu! Çevredekiler şaşkınlık içerisinde kaldı

Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatilini geçirmek için Çeşme'yi tercih etti. Ünlü isimler, Çeşme'nin popüler plajlarından biri olan Çiftlikköy'de tesadüfen bir araya geldi.

Denize girmek için Çiftlikköy'ü seçen çiftler, aynı noktada olduklarını fark edince büyük bir sürpriz yaşadılar. Suda sohbet edip bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, adeta bir gala havası estirdi.

Her sene yaz dönemini Çeşme'de geçiren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ile Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme'ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Birbirlerini uzun süredir görmeyen dostlar, plajda keyifli anlar yaşadı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tatilciler, ünlü çiftlerin samimi ve neşeli halleri karşısında büyük ilgi gösterdi.

Ünlü çiftlerin bu tesadüfi buluşması, Çeşme'de bayram tatiline renk kattı ve plajda eğlenceli anlar yaşanmasına vesile oldu.