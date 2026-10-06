Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak Baba Oluyor: Mutlu Haberi New York'tan Duyurdular!

Türkiye'nin en tanınan ve sevilen içerik üreticilerinden, milyonların severek takip ettiği ünlü YouTuber Orkun Işıtmak ile bir süredir mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Merve Yorgancılar hakkında magazin gündemini hareketlendiren harika bir haber geldi. 2021 yılında nikah masasına oturan ve örnek evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift anne-baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

New York Gezisinden Bebek Müjdesi Geldi

Şimdilerde keyifli bir Amerika seyahatinde olan ve New York sokaklarından verdikleri romantik pozları sık sık takipçileriyle paylaşan ikili hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Merve Yorgancılar ile birlikte çekildikleri neşeli anları sosyal medyada paylaşan Orkun Işıtmak takipçilerine "Merve'nin size bir duyurusu var" sözleriyle seslendi.

Paylaşım sırasında eşi Merve Yorgancılar'ın belirginleşen karnını gösterdiği anlara yer veren ünlü çift bebek beklediklerini coşkuyla müjdeledi. Mutlulukları gözlerinden okunan ikili bu özel anı "Macera dolu Amerika" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Tebrik Mesajları Yağmur Gibi Yağdı

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giren bebek müjdesi binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Ünlü çiftin sevenleri ve yakın arkadaşları sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla Işıtmak ve Yorgancılar çiftini kutlayarak mutluluklarına ortak oldu. Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyen çifte magazin camiasından da pek çok tebrik mesajı yağdı.