Ünlü Sunucu Ece Erken: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu Odur!"

Ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çarpıcı iddialar ortaya attı. 48 yaşındaki deneyimli televizyoncu kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada can güvenliğine yönelik büyük endişeler taşıdığını ifade etti. Sözlerine hem bir basın açıklaması niteliği kazandırmak hem mevcut durumu kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla bu paylaşımı yaptığını belirterek başlayan Erken doğrudan bir inşaat firmasının sahibi olan E.Y. isimli şahsı hedef gösterdi. Sunucu gelecekte kendisine yönelik meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz durumun sorumlusu olarak bu ismi işaret etti.

Gayrimenkul Anlaşmazlığı ve Hakaret İddiaları

Ortaya çıkan gerilimin arka planında bir gayrimenkul ticareti yer alıyor. Ece Erken, söz konusu inşaat firması sahibinden bir konut satın aldığını ancak aradan geçen süreye rağmen evi yasal olarak teslim alamadığını belirtti. Mülkiyetin teslimi sürecinde taraflar arasında başlayan anlaşmazlık kısa sürede kişisel bir çatışmaya dönüştü. Ünlü sunucu, E.Y. isimli iş insanının kendisine yönelik ağır ifadeler kullandığını ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddialara göre şahıs, Erken’in arkasına birilerini takarak kendisini takip ettirdiğini savundu. Bununla da kalmayıp ünlü televizyoncunun kendisinden hoşlandığı yönünde asılsız iddialar ortaya atarak sunucunun toplumsal saygınlığına ve namusuna yönelik ithamlarda bulundu.

Adli Makamlara Suç Duyurusu

Karşı karşıya kaldığı ithamlar ve can güvenliği endişesi karşısında sessiz kalmayan Ece Erken, konuyu hızlıca yargıya taşıdı. Yaşanan hakaret ve iddia edilen şantaj olaylarının ardından adliye sarayına başvuran başarılı sunucu şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcılığına resmi suç duyurusunda bulundu. Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Erken, dijital mecrada yaptığı kamuoyu duyurusuyla da olası tehlikelere karşı önceden önlem almayı hedeflediğini belirtti. Magazin camiasında ve adli kulislerde büyük bir dikkatle takip edilen bu gelişmenin ardından, tarafların yargı önünde vereceği hesap ve adli makamların atacağı adımlar merakla bekleniyor.