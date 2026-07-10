İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'nın Dede Torun Pozunu Paylaştı

Dizi dünyasının başarılı isimlerinden İrem Helvacıoğlu yoğun geçen çalışma döneminin ardından kızı Sora ile birlikte tatile çıktı. Sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu tatil sürecinden neşeli anları takipçilerine aktarmaya devam ediyor. Helvacıoğlu, son olarak Instagram hesabı üzerinden babası ve henüz bir yaşını doldurmamış olan küçük kızı Sora’nın bir arada yer aldığı samimi bir fotoğraf karesi yayınladı. Ünlü aktrisin "Dede torun aktivite saati ile günaydınlar" notuyla paylaştığı bu aile karesi kısa süre içinde dijital dünyada büyük ilgi gördü. İnternet kullanıcıları dede ve torunun sabah saatlerindeki bu keyifli anlarına binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum bıraktı.

Hızlı Başlayan Evlilik Tek Celsede Bitti

Özel yaşantısıyla da magazin basınının yakın takibinde yer alan İrem Helvacıoğlu, yakın geçmişte hareketli günler yaşadı. Ünlü oyuncu 28 Ekim 2024'te işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile hayatını birleştirmişti. Görkemli bir düğünle dünyaevine giren çiftten evliliklerinin hemen ardından müjdeli bir haber gelmiş ve bebek bekledikleri duyurulmuştu. Helvacıoğlu, hamilelik sürecinde heyecanını hayranlarıyla paylaşarak bir kız bebek dünyaya getireceğini açıklamıştı. Takvimler 15 Ekim 2025'i gösterdiğinde anne olma mutluluğunu tadan güzel oyuncu kızı Sora’yı sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Ancak doğumun ardından çiftin evliliğinde fikir ayrılıkları baş gösterdi. İlişkilerini kurtaramayan ikili aile mahkemesinde görülen dava sonucunda tek celsede yollarını ayırdı. Boşanma sonrasında tamamen kızına odaklanan Helvacıoğlu, şimdilerde ailesiyle vakit geçirerek moral depoluyor.

Kariyerindeki İstikrarlı Yükseliş

Oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Helvacıoğlu, televizyon ekranlarında üstlendiği rollerle adından başarıyla söz ettiriyor. Geçmiş yıllarda "Güneşin Kızları" projesindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu asıl büyük çıkışını geniş kitlelere ulaşan "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde hayat verdiği karakterle gerçekleştirmişti. Başarılı çizgisini koruyan aktris dramatik anlatımıyla öne çıkan "Yürek Çıkmazı" yapımında da güçlü bir oyunculuk sergiledi. Ayrıca "Seni Çok Bekledim" gibi farklı televizyon projelerinde de ana karakterlere hayat veren Helvacıoğlu mesleki üretkenliğini sürdürüyor. Yaşadığı boşanma sürecinin ardından setlere ne zaman döneceği merak edilen ünlü isim, şu sıralar vaktinin büyük kısmını kızı Sora'nın gelişimine ve ailesine ayırmayı tercih ediyor.