Ünlü Şarkıcı Tan Taşçı Sessizliğini Bozdu: "Organize Bir İtibar Suikastı Yürütülmektedir!"

Tan Taşçı son dönemde kapalı gişe geçen dev turnesiyle müzik dünyasında büyük bir başarıya imza atarken sahne kıyafetleri üzerinden hedef alındığı polemiklere karşıson derece sert bir duruş sergiledi.

20 gün gibi kısa bir süre içinde düzenlenen sadece üç konserinde toplamda 120 binin üzerinde müzikseveri ağırlayarak kırılması güç bir rekor elde eden başarılı şarkıcı sahnede sıklıkla tercih ettiği benzer kesimlerdeki farklı renkli kostümleri nedeniyle bazı kesimlerin radikal eleştirilerine maruz kalmıştı. Sosyal medyada kıyafet tarzı için yapılan "Peşmergeye benziyor" yakıştırmalarının ardından her zaman bu tarz konularda açıklama yapmaktan kaçınan ünlü şarkıcı sessizliğini bozarak adeta patladı.

"Organize Spam Saldırıları ve Asılsız Algı Çalışmaları Yapılıyor"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakkındaki iddialara ve karalama kampanyalarına net bir tavırla yanıt veren Tan Taşçı yaşananların masum bir eleştiri boyutunu çoktan geçtiğini belirtti. Başarısının birilerini rahatsız ettiğini dile getiren ünlü sanatçı şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bazı çevrelerin başarımızdan açıkça rahatsız olduğu ortada. Eleştiri başka sistematik biçimde itibar suikastı yürütmeye çalışmak bambaşka… Şarkımız yayımlandığında organize spam saldırıları yapanlar asılsız algı çalışmaları ve karalama haberleriyle yıllardır herkesin bildiği duruşumuzu tartışmaya açmaya, bizi olmadığımız biri gibi göstermeye çalışanlar, turne döneminde yolumuza taş koymaya çalışanlar; aslında kapalı kapılar ardında, organize bir itibar suikastı yürütmektedir."

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Hayranlarından Dev Destek!

Tan Taşçı'nın bu sansürsüz ve net açıklaması internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm dijital platformlarda bir anda Trend Topic (TT) listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Sanatçının yıllardır çizgisini bozmadığı asil duruşunu savunan binlerce hayranı ve müziksever, paylaşılan bu sert metnin altına destek mesajları yağdırdı.

Takipçiler; "120 bin kişiyi konserlerine toplayan bir dehayı sadece kıyafetiyle ve çirkin algılarla yıpratamazsınız" şeklinde yorumlarla sanatçıya arka çıktı. Rekor kıran turne günlüğüne giyim polemiğiyle damga vuran karizmatik şarkıcı bu radikal çıkışıyla haftanın en çok konuşulan müzik-magazin manşetlerinden birine imza attı.

