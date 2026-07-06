Fenomen Düğününde Olay Görüntü! Zehra Özdemir Altınların Altında Kaldı

Fenomen Zehra Özdemir'in düğününe takılan altınlar geceye damga vurdu. Metrelerce takı kuyruğu oluşurken, Özdemir altınların ağırlığıyla yürümekte zorlandı.

Fenomen Düğününde Olay Görüntü! Zehra Özdemir Altınların Altında Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 19:10

Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla geniş bir kitleye ulaşan Zehra Özdemir uzun süredir birlikte olduğu Murat Çapan ile hayatını birleştirdi. Çiftin görkemli düğünü oldukça konuşuldu ama gecenin asıl yıldızı ne gelinlik oldu ne de ilk dans... Herkesin dilinde takı töreni vardı.

Takı Töreni Olay Oldu

Düğünde adeta izdiham yaşandı. Davetliler takı takmak için metrelerce uzayan bir kuyruk oluşturdu. Zehra Özdemir'e peş peşe altın setler burma bilezikler ve birbirinden değerli takılar takıldı. Bir süre sonra üzerindeki altınların ağırlığı öyle arttı ki yürümekte bile zorlandı.

O anlar düğünde bulunanların telefon kameralarına yansırken kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Görüntüleri izleyenler hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Çağla Öz'den Dikkat Çeken Destek

Düğünün en çok konuşulan isimlerinden biri de fenomen Çağla Öz oldu. Yakın arkadaşını bu özel gününde yalnız bırakmayan Çağla Öz kollarını tamamen kaplayan altın bileziklerle düğüne katıldı.

Takı töreninde Zehra'ya bilezik taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim "Benim arkadaşım olduğu çok mu belli?" notuyla takipçilerini güldürdü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Viral Olan O Söz Hâlâ Unutulmuyor

Zehra Özdemir'in sosyal medyada geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan olay ise yıllar önce çektiği bir video olmuştu. Kendisine İngilizce konuşarak yaklaşan birine verdiği "Hakiki İzmitliyim" cevabı milyonlarca kez izlenmişti.

Ünlü fenomen daha önce verdiği röportajlarda görünüşü nedeniyle insanların sürekli nereli olduğunu sorduğunu anlatmış, "İzmitliyim dediğimde kimse inanmıyor" diyerek yaşadığı ilginç anıları paylaşmıştı.

Şimdi ise Zehra Özdemir bu kez viral olan videolarıyla değil altınlarla dolu düğünü ve konuşulan takı töreniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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