Ünlü Şarkıcı Nev'den Sevenlerini Üzen Haber: Karaciğer Nakli Bekliyor!

2000'li yılların başlarında müzik dünyasına kazandırdığı Zor, Sen Gibi ve Mühürlü Kaderim gibi unutulmaz şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nev (Nevzat Doğansoy) hakkında endişelendiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini korkutan 57 yaşındaki başarılı sanatçının acil olarak karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı.

11 Eylül'de Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı

Türk alternatif rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Nev 11 Eylül tarihinde ani bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle bir süre entübe edilen ve yaşam mücadelesi veren sanatçının durumu magazin kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Menajeri İlker Ercan'dan Açıklama

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınan ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Nev'in sağlık durumuna ilişkin menajeri İlker Ercan açıklamalarda bulundu. Sanatçının karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu doğrulayan Ercan sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Önce değerlerin stabil olması gerekiyor sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor."

Müzik camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğan bu haberin ardından sosyal medyada sanatçıya çok sayıda "geçmiş olsun" ve destek mesajı yağdı. Sevenleri Nev'in bir an önce sağlığına kavuşması için umutla iyi haberler bekliyor.