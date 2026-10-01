Hülya Avşar Gazetecileri Görünce Yönünü Değiştirdi: Tarabya Yürüyüşünde Şaşırtan Anlar!

Tarabya'da yürüyüş yaparken gazetecilerle karşılaşan Hülya Avşar, çekim yapılmasını istemedi. Yönünü değiştirip uzaklaşan Avşar'ın o halleri dikkat çekti.

Hülya Avşar Gazetecileri Görünce Yönünü Değiştirdi: Tarabya Yürüyüşünde Şaşırtan Anlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 10:19

Türk sinema ve müziğinin en ikonik isimlerinden her açıklaması ve her adımıyla magazin gündeminin merkezinde yer alan Hülya Avşar bu kez şaşırtıcı tavırlarıyla dikkat çekti. İstanbul'un gözde semtlerinden Tarabya'da rutin spor yürüyüşünü gerçekleştirdiği sırada basın mensuplarının objektiflerine takılan ünlü sanatçı kameraları karşısında görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Her zamanki güler yüzlü ve samimi halleriyle tanınan Avşar kızının bu kez muhabirlerden köşe bucak kaçması ve çekim yapmamalarını istemesi magazin kulislerinde merak uyandırdı.

Kameraları Görünce Yönünü Değiştirdi

Tarabya sahilinde veya sokaklarında yaptığı uzun tempolu yürüyüşleriyle bilinen 62 yaşındaki ünlü isim sakin bir gün geçirmek isterken karşısında basın mensuplarını buldu. Kendisini görüntüleyen kameraları fark ettiği an istikametini aniden değiştiren Hülya Avşar gazetecilerin bulunduğu noktanın tam tersi yönüne doğru adımlarını hızlandırdı.

Oldukça hızlı adımlarla yürüyüş rotasını değiştiren ünlü sanatçı bununla da yetinmeyerek elleriyle hareketler yaptı ve muhabirlere çekim yapmamalarını açıkça belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen ve görüntülenmekten kaçınan Avşar yürüyüş temposunu daha da artırarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Samimi Halleriyle Bilinen Avşar'ın Bu Tavrı Şaşırttı

Geçmişteki Tarabya yürüyüşlerinde karşılaştığı muhabirlerle ayaküstü neşeli sohbetler eden soruları asla cevapsız bırakmayan ve basın mensuplarıyla her zaman dostane ilişkiler kuran Hülya Avşar'ın bu kez sergilediği mesafeli ve kaçamak tutum şaşkınlık yarattı. Günün stresini atmak ve formunu korumak amacıyla çıktığı spor yürüyüşünde kameralarla köşe kapmaca oynayan ünlü yıldızın bu ani tepkisinin arkasında yatan neden merak konusu olurken sanatçının o anlardaki gergin halleri objektiflere anbean yansıdı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu olay günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

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