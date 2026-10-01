Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de Aşk Dolu Pozlar: Zürih Sokakları Romantizme Boyandı!

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten arkadaşlarıyla birlikte gittikleri İsviçre tatilinden romantik kareler paylaştı. Seda Sayan'ın eşine aşk dolu pozu dikkat çekti.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den İsviçre'de Aşk Dolu Pozlar: Zürih Sokakları Romantizme Boyandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2026 09:50

Türk müziğinin güçlü seslerinden, sahne performansları ve enerjisiyle her daim magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Seda Sayan ile kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten evliliklerindeki neşeli ve romantik anları gözler önüne sermeye devam ediyor. 2022 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve o günden bu yana haklarındaki ayrılık iddialarına inat mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çift bu kez soluğu Avrupa'nın en gözde rotalarından biri olan İsviçre'de aldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil rutinine adım atan ikilinin Zürih sokaklarında verdiği aşk dolu pozlar kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Zürih Sokaklarında Romantizm Rüzgarı

Yoğun sahne programları ve iş temposundan fırsat buldukça seyahat etmeyi seven ünlü çift İsviçre tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tarihi sokakları, büyüleyici mimarisi ve sonbahar havasıyla dikkat çeken Zürih'te objektif karşısına geçen ikilinin neşeli halleri hayranlarından büyük ilgi gördü. Beraber geçirdikleri her anı sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşan çiftin uyumu magazin kulislerinde beğeniyle karşılandı.

Tatilin en dikkat çeken karesi ise hiç şüphesiz Seda Sayan'ın paylaştığı romantik fotoğraf oldu. Ünlü şarkıcı eşi Çağlar Ökten'i sevgi seliyle karşıladığı ve adeta öpücüklere boğduğu o özel anı ölümsüzleştirdi. Paylaşımına eklediği "Sevgilim" notuyla eşine olan aşkını bir kez daha tüm dünyaya ilan eden Sayan takipçilerinden binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı. Çiftin birbirine olan tutkulu bakışları ve neşeli enerjileri hayranları tarafından "Aşklarına nazar değmesin" yorumlarıyla karşılandı.

Mutlu Evlilikleri Magazin Gündeminden Düşmüyor

Evlendikleri günden bu yana aralarındaki yaş tartışmalarına ve magazin kulislerinde dolaşan spekülasyonlara kulak tıkayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti örnek evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Birlikte katıldıkları davetler, sahne uyumları ve sosyal medyadaki sempatik paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ikili aşklarını her fırsatta tazeliyor. İş birliklerinin yanı sıra özel hayatlarındaki bu tür romantik kaçamaklarla da hayranlarının takdirini toplayan çiftin İsviçre tatilinden yapacağı yeni paylaşımlar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Zürih'in soğuk havasını ısıtan bu sıcak ve samimi kareler magazin dünyasında günün en çok konuşulan romantik gelişmesi olarak kayıtlara geçti.

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