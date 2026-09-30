Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan Romantik Poz!

Ekranların sevilen oyuncularından Mert Yazıcıoğlu bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Bir süredir Zeynep Artukmaç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini de bu mutluluğa ortak etti.

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman sosyal medyada birlikte karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Yazıcıoğlu’nun son paylaşımı da kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Yeni Aşkını Böyle İlan Etmişti

Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç’ın ilişkisi bir süre önce magazin gündemine gelmişti. Gazetecilerin kendisine “Yeni aşkınız hayırlı olsun” demesi üzerine Yazıcıoğlu “Teşekkür ederim” diyerek ilişkisinin başladığını doğrulamıştı.

O günden bu yana birlikte görüntülenmeleriyle dikkat çeken çift aşklarını çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Ancak gelen yeni paylaşım ikilinin mutluluğunun devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Romantik Kare Takipçilerden Tam Not Aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan Mert Yazıcıoğlu Instagram’da milyonlarca kişilik bir takipçi kitlesine sahip. Oyuncunun sevgilisiyle verdiği romantik pozu paylaşmasının ardından takipçileri de sessiz kalmadı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan kare çiftin hayranlarını da sevindirdi. Özellikle ilişkilerini daha sakin yaşamayı tercih eden ikilinin böyle samimi bir fotoğraf paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Aşkları Tam Gaz Devam Ediyor

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç cephesinde şimdilik her şey yolunda görünüyor. Çift özel hayatlarını fazla gündeme taşımadan ilişkilerini yaşamayı sürdürürken ara sıra gelen romantik paylaşımlarla da hayranlarının merakını gideriyor.

Yazıcıoğlu’nun son karesi de tam olarak böyle bir paylaşım oldu. Görünen o ki ünlü oyuncu aşk hayatında da oldukça keyifli günler geçiriyor.