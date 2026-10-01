Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya Kabusu Bitti: Tahliye Kararı Sonunda Uygulandı

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ezgi Mola 2023 yılında yatırım amacıyla İspanya'nın Barselona şehrinden satın aldığı eviyle ilgili yaşadığı büyük stresi geride bıraktı. Şehrin tarihi ve popüler bölgelerinden El Born'da bulunan dairesi bir süre sonra İspanya'da oldukça yaygın olan ve mülkleri izinsiz ele geçiren "okupa" grubu tarafından işgal edilmişti. Ünlü oyuncunun uzun süredir hukuk yoluyla verdiği mücadele sonunda mutlu sonla bitti.

Barselona'daki Dairesi Ele Geçirilmişti

Evinden uzakta olduğu bir dönemde dairesinin izinsiz kişilerce mesken tutulduğunu öğrenen Ezgi Mola derhal avukatları aracılığıyla yerel makamlara başvurarak yasal süreç başlatmıştı. İspanya yasalarında boş veya kullanılmayan mülklerin izinsiz işgaline karşı yürütülen davaların uzun ve bürokratik süreçler içermesi nedeniyle zorlu bir döneme giren ünlü oyuncu hakkını hukuk yoluyla aramaktan vazgeçmemişti.

Tahliye Kararı Uygulandı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre bir yıldır titizlikle yürütülen hukuki süreç ve yapılan resmi başvurular neticesinde nihayet sevindirici haber geldi. Mahkemenin verdiği tahliye kararının uygulanmasıyla birlikte Ezgi Mola'nın Barselona'daki dairesi işgalcilerden tamamen arındırılarak güvenli bir şekilde oyuncuya teslim edildi.

Yaşadığı bu stresli ev kabusunun sona ermesiyle rahat bir nefes alan Ezgi Mola'nın mülkünü geri almasının ardından projelerine ve aile hayatına odaklandığı öğrenildi.