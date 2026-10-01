Tuba Ünsal'dan Paris İtirafı: "Paris Beni Sevdi Yeni Hayatım Muhteşem Başladı!"

Türk sinema ve tiyatrosunun başarılı isimlerinin başında gelen, duru güzelliği ve her daim konuşulan tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz günlerde aldığı radikal bir kararla çocuklarının geleceği için Fransa'nın başkenti Paris'e yerleştiğini duyuran ünlü oyuncu yeni yaşamından ilk kareleri ve izlenimlerini takipçileriyle paylaştı. Paris sokaklarındaki neşeli halleriyle dikkat çeken Ünsal'ın konuya dair yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kızının Eğitimi İçin Paris'e Yerleşmişti

44 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz hafta yaptığı sürpriz paylaşımla kızı Sare'nin prestijli eğitimi için oğlu Civan Mert ile birlikte Fransa'ya taşındığını açıklamıştı. Ünsal'ın Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Fransa'nın en köklü ve prestijli sanat okullarından biri olan Lycée Molière'e kabul edilerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Evladının bu önemli eğitim adımında yanında olmak ve ona destek vermek amacıyla Paris'e yerleşmeyi seçen başarılı oyuncu bu hamlesiyle anneliğe verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermişti.

"Paris İnsanı Ya Sever Ya İter Bence Beni Sevdi"

Fransa'daki yeni hayatının ilk günlerinde oldukça keyifli olduğu gözlenen Tuba Ünsal Paris sokaklarında gezdiği anları, tarihi mekanları ve arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli vakitleri sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştı. Taşınma sürecinin getirdiği tüm yorgunluğu geride bırakan güzel oyuncu şehirle ilgili ilk izlenimlerini ise şu iddialı ve samimi sözlerle aktardı:

"Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi."

Paylaştığı estetik fotoğraflar ve Paris'in büyüleyici atmosferine uyum sağladığını gösteren kareler kısa süre içinde binlerce beğeni ve hayran dolu yorumlar aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun bu neşeli ve pozitif enerjisine övgüler yağdırırken yeni yaşam alanının ona çok yakıştığını belirten yorumlarda bulundu.

Sanat ve Eğitim Odaklı Yeni Bir Dönem

Türkiye'deki başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sanat projelerine olan ilgisiyle de bilinen Tuba Ünsal Paris'te geçireceği bu yeni dönemde hem çocuklarının eğitim sürecine odaklanacak hem de dünya sanat başkentinin kültürel zenginliklerinden ilham alacak gibi görünüyor. Uzun bir süre Paris ve İstanbul arasında mekik dokuması beklenen sanatçının önümüzdeki günlerde paylaşacağı yeni kareler ve projeler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Ünlü oyuncunun Paris sokaklarındaki bu mutlu başlangıcı magazin kulislerinde günün en çok ses getiren gelişmeleri arasında yerini aldı.