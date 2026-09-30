Fon Soruşturması Magazin Dünyasına Uzandı! Nil Özalp Gözaltında

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Özalp’in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Özalp hakkında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen bazı belgeleri bulundurduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı aktarıldı. Şarkıcının söz konusu belgelerle bağlantısının ve soruşturmadaki durumunun araştırıldığı belirtildi.

Evinde Arama Yapıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nil Özalp’in evinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Aramanın şarkıcının Yarız’a ait olduğu öne sürülen bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine yapıldığı öğrenildi.

Özalp’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şu aşamada soruşturmanın Özalp’in söz konusu belgelerle herhangi bir bağlantısı olup olmadığının belirlenmesine yönelik devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin mali incelemeleri de kapsıyor. Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla bazı şirketler ve bunların yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş çıkışlarının incelenmesi istenmişti.

Tutuklu Sayısı 56’ya Ulaştı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirildi. Aralarında şirket yöneticileri ve farklı isimlerin bulunduğu şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazı kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56’ya ulaştığı bildirildi. Nil Özalp’in ise emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında nasıl bir hukuki süreç yaşayacağı önümüzdeki aşamada netleşecek.